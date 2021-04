Überraschung für Pettersson

× Erweitern © ZDF / Edel SE Pettersson und Kater Findus

Seit vielen Jahren sind Serien und Filme nach Büchern von Sven Nordqvist fester Bestandteil des KiKA-Angebots. Heute feiert schwedische Autor seinen 75. Geburtstag und der KiKA zeigt die erste der 26 neuen Folgen von "Pettersson und Findus", die in enger Abstimmung mit Sven Nordqvist entstanden.

In der Premierenfolge geht es darum, dass Kater Findus fast Petterssons Geburtstag vergessen hat, der am nächsten Tag ist. Die Hühner sind dagegen bestens vorbereitet. Sie proben schon seit Tagen an einem Tanz-Ballett. Findus überlegt fieberhaft, was er selbst noch organisieren kann, aber auf die Schnelle fällt ihm nichts ein. So bittet er kleinlaut darum, bei der Show der Hühner mitmachen zu dürfen. Aber wie und mit was?