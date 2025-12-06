Überraschung zum Nikolaustag

Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven

Der Heilige Nikolaus ist der Schutzpatron der Seefahrer:innen. Die Mannschaft der französischen Soleil Royal glaubte vor 400 Jahren sicher fest an ihn. Den jungen Besucher:innen wird das eindrucksvolle Modell des Segelschiffes vorgestellt. Die Stadtbibliothek Bremerhaven präsentiert das Erzähltheater „Der Nikolaus hat viel zu tun“, und eine kleine Überraschung gibt es ebenfalls.

Das Familienangebot ist im Eintrittspreis enthalten (Kinder frei, Erwachsene 10 Euro).

Info

