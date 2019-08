Umgang mit Absagen

Bewerbung schreiben, losschicken, bangend auf Antwort warten und dann: eine Absage vielleicht nicht die erste. Trotzdem weitermachen, dranbleiben, nicht verzweifeln... Das sagt sich dann so leicht. Doch Absagen kratzen am Selbstbewusstsein und mindern die eigene Motivation.

Wie man ohne zu verzweifeln auf abgelehnte Bewerbungen reagiert, erfahren Berufsrückkehrende in diesem dreistündigen, kostenlosen Workshop.

Was hilft, um sich selbst wieder in Aktion zu bringen, nicht zu verzagen und nach Niederlagen wieder auf zu stehen berichten Anika Mencl & Tanja Schroeter von der GECKO – Agentur für innere Angelegenheiten in diesem Workshop. Mit interessanten Hintergründen zur menschlichen Psyche und aktiven praxisorientierten Übungen gestalten sie die drei Stunden wie immer kurzweilig und nah an den Bedürfnissen ihrer Teilnehmenden.

Wegen der begrenzten Platzzahl wird um eine Anmeldung gebeten bei Jana Latzel, Tel.: 0421 1781107 oder per Mail: jana.latzel2@arbeitsagentur.de