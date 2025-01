× Erweitern © Mayra Wallraff Unauthorized und Unverschämt

Am Sonntag bietet die Schwankhalle eine familienfreundliche Vorstellung mit kostenloser Kinderbetreuung an. Während die Kleinsten im Foyer betreut Spaß haben, können die Erwachsenen die Installation von Simone Dede Ayivi & Kompliz:­innen besuchen.

Die Installation betrachtet deutsche Geschichte aus Schwarzer Perspektive. Simone Dede Ayivi & Kompliz:­innen werfen einen Blick in die Nachkriegs­zeit und gehen vorwärts zu den Anfängen der jüngeren Schwarzen Bewegung. Dazu werden die Biografien derjenigen beleuchtet, die als Kinder von Schwarzen US-­Soldaten und weißen deutschen Müttern in den Nachkriegs­jahren geboren wurden.

Sie haben eine Generation befragt und dabei Menschen getroffen, die über ihr Aufwachsen, ihre Kämpfe und über afrodeutsche Lebens­wirklichkeiten sprechen. Ihre Geschichten sind begleitet und geprägt von Ausgrenzung und vom behördlichen Rassismus der Bundes­republik. Sie sind aber auch und vor allem: Geschichten des Widerstands und des Community-­Buildings.

Simone Dede Ayivi & Kompliz:innen gehen in die Archive und beleuchten den Rassismus und Sexismus der BRD – der auch dafür verantwortlich ist, dass Familien getrennt und Kinder ihren Müttern weggenommen, in die USA adoptiert oder in Heimen untergebracht wurden. Sie forschen in Mannheim, Frankfurt und Berlin zum gesellschaft­lichen Umgang mit den sogenannten "Besatzungs­kindern" und suchen nach Spuren, die in Behördenakten hinterlassen wurden.

Tickets kosten für Kinder 5, für Erwachsene ab 8 Euro, VKK online unter www.schwankhalle.de. Restkarten ab 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse 0421 520 80 70.