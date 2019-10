Unbezahlbare Gelegenheiten

Die Bürgerstiftung Lilienthal lädt zur großen Erlebnis-Versteigerung zugunsten KaLis Werkstatt vom Kinderforschungszentrum ein.

Zusammen mit großzügigen und phantasievollen Menschen kommen zum dritten mal spannende Erlebnisse und schöne Erinnerungen unter den Hammer, die man nicht kaufen oder buchen kann, weil sie entweder nicht öffentlich sind oder extra für die Versteigerung gestaltet wurden.

Zu ersteigern gibt es in diesem Jahr unter anderem ein romantisches Candle Light Dinner in einem schicken Restaurant, ein live zuhause gekochtes Festessen für sich und Gäste. Mit einer Baumpflegefirma können Mutige in schwindelnde Höhen steigen. Oder wie wäre es als exklusiver Zuschauer bei einer szenischen Lesung inklusive Hauptprobe bei den Bremer Philharmonikern? Zusammen mit einem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Bremer Stahlwerke geht es nach Bremerhaven zum Eurogate inkluisve Besuch des Container Terminals und eines Containerkrans und Lilienthals Bürgermeister Tangermann lädt zwei Personen zu einer inoffiziellen Bürgermeistersprechstunde mit kulinarischem Begleitprogramm.

Eines der Highlights ist eine Reise für 12 Kinder: Die Fahrt führt sie auf einer Garteneisenbahn, die sie selbst steuern können, durch ein privates Gelände, das Bahnstationen, Schranken, Signale und Weichen, eine Brücke über einen Teich, einen Hügel und natürlich all die Utensilien bereithält, die Lokführer und Schaffner für ihre Arbeit brauchen.

Außerdem warten noch eine individuelle Führung durch die riesige Elefantensammlung Elefantastic des weltbekannten Künstlers Volker Kühn, eine private Orgelführung mit der Lilienthaler Kantorin und Konzertorganistin Renate Meyhöfer-Bratschke und viele weitere spannende Erlebnisse mehr.