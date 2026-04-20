...und die ganze Vogelschar

Stadtbücherei Bremen Zentralbibliothek Am Wall 201, 28195 Bremen

Am Dienstag basteln Kinder ab 4 Jahren zusammen mit der Kreativwerkstatt in der Kinderbibliothek im 3. Stock Vögel aus Wellpappe und Buntpapier. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt – von heimischen Gartenvögeln bis hin zu ganz bunten und fantasievollen Exoten kann alles entstehen.

Das Angebot ist kostenlos. 

Info

Stadtbücherei Bremen Zentralbibliothek Am Wall 201, 28195 Bremen
Dies & Das, Kostenfrei, Kreatives
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