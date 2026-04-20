...und die ganze Vogelschar

Am Dienstag basteln Kinder ab 4 Jahren zusammen mit der Kreativwerkstatt in der Kinderbibliothek im 3. Stock Vögel aus Wellpappe und Buntpapier. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt – von heimischen Gartenvögeln bis hin zu ganz bunten und fantasievollen Exoten kann alles entstehen.

Das Angebot ist kostenlos.