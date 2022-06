© Ashley Twumasi Ungeheuer

Im Rahmen von "Hart am Wind" präsentiert Verena Steiner eine Tanzperformance für Publikum ab 5 Jahren. Tier oder Mensch? Mensch oder Ding? Ungeheuerlich – niemand weiß das so genau!

In der Lebenswirklichkeit von Kindern sind Ungeheuer allgegenwärtig – aber nur wenig erforscht. In dem Tanzstück Ungeheuer der österreichischen Choreo[grafin Verena Steiner begeben sich drei Tänzer:innen und zwei Musiker:innen zusammen mit ihrem jungen Publikum auf eine Expedition ins Ungeheure: Spielerisch und lustvoll erobern sie sich die empowernden Potenziale des Ungeheuren für ihre eigene Lebenswelt. Dabei kommt alles zum Einsatz, was für die Erforschung hilfreich erscheint: vom magisch-zappeligen Wischmop bis hin zu dem geheimnisvollen Eigenleben von Handschuhen.