Unheimlich perfekte Freunde

Frido und Emil sind beste Freunde. Die beiden zehnjährigen Jungen gehen in die vierte Klasse und stehen kurz vor dem Übertritt in eine weiterführende Schule. Doch nach mehreren schlechten Klassenarbeiten ist es fraglich, ob Frido wie Emil auf ein Gymnasium gehen kann. Als in einem Spiegelkabinett auf dem Jahrmarkt die Spiegelbilder der beiden zum Leben erweckt werden, glauben die Jungen, das große Los gezogen zu haben: Die Doppelgänger können nämlich all das, was Frido und Emil selbst nicht so gut können, ihre ambitionierten Eltern aber von ihnen erwarten. Doch als ihre Abbilder plötzlich beginnen, eigene Ziele zu verfolgen, müssen die beiden Freunde einen Weg finden, sie wieder los zu werden. Das gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Der Film wurde 2019 mit dem Kinder-Medien-Preis „Der weiße Elefant“ als beste Kinoproduktion. Die Doppelgänger-Geschichte wird am 13. November um 19:30 Uhr in der Sendung Lollywood auf KiKA ausgestrahlt.

Zwei Tage vor der Premiere im Fernsehen können alle die Spielfilmkomödie schon jetzt online im KiKA-Player auf kika.de sehen.

D 2019, Regie: Marcus H. Rosenmüller, Buch: Simone Höft, Nora Lämmermann, Mit: Luis Vorbach, Jona Gaensslen, Marie Leuenberger, Margarita Broich, 92 min., frei ab 6 Jahren