Fußball mit Union 60

Fünf Tage rund um das runde Leder: Auf der Anlage von Union 60 und dem Sportgarten dreht sich für 10- bis 13-Jährige alles um Passgenauigkeit, Dribblings und stramme Torschüsse.

Die Trainer Luc und Kaddy setzen jeden Tag einen neuen Schwerpunkt – von Zweikampfverhalten über Torwarttraining bis hin zu Übungen für Reaktionsvermögen und Handlungsschnelligkeit. Praktische Spielformen und kleine Turniere sorgen dafür, dass der Spaß im Team nie zu kurz kommt.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen zieht die Gruppe weiter in den nahegelegenen Sportgarten, wo der Tag beim Trampolinspringen, Skaten oder Basketballduell entspannt ausklingt.

Die Teilnahme an der Ferienwoche vom 19. bis 23. Oktober täglich kostet 50 Euro inklusive Mittagessen, die Anmeldung erfolgt hier online.