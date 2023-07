Universum Wissenskiosk

× Erweitern © Universum® Bremen Wissenskiosk, Universum Bremen

Mitmachen, Spaß haben und Erkenntnisse sammeln, kleine und große Leute zum Staunen bringen, dafür sorgt die mobile Science Show vom Entdeckermuseum Universum heute beim Open Space Dmshof.

Der kunterbunte Wagen hat unter dem Motto „SinnSalabim – Wie deine Sinne gemeinsame Sache machen“ verblüffende Experimente zum Mitmachen an Bord, von Facettenaugen-Brillen über Balancierstationen bis zum Kollektivkonzert. Und in der Show erfährt das Publikum, wie man am schnellsten eine Rolle Toilettenpapier abwickeln kann, was ist ein Raketenluftballon ist und wie sich ein leeres Ölfass in Sekundenschnelle crashen lässt.