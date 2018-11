Unser Haus

Aus der Produktion "Verlorene Jugend", Foto: Jörg Landsberg Junge Akteure gesucht

Die Jungen Akteure präsentieren die 1. Staffel ihres neuen Formats erstmals dem Publikum. Jugendliche, die sich aktiv beteiligen möchten, können noch miteinsteigen.

Ein neues Format erobert das Junge Theater: Eine Gruppe wild zusammen gewürfelter junger Leute hat das Brauhausfoyer am Jungen Theater Bremen gekapert, den Ort besetzt und ihn mit ihren Ideen angefüllt.

Jugendliche, die Interesse haben, aktiv und regelmäßig an dem Projekt teilzunehmen und mitzugestalten, können noch für die nächste Folge einsteigen und sich unter 0421-3653449 informieren.

Unter der Leitung der Theatermacher*innen Selin Portele und Martin Thamm entsteht seit dieser Spielzeit im Rahmen der Kulturförderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung „Bündnisse für Bildung“ in Kooperation mit der Assitej und deren Programm „Wege ins Theater“ Raum für ein interaktives Experiment. Die Gruppe von Jugendlichen lotet die Möglichkeiten von Partizipation, die über das „selber auf der Bühne stehen“ hinausgeht, aus und eignet sich wortwörtlich das Theater als Ort für die Umsetzung eigener Ideen an, indem es Teile des Gebäudes temporär besetzt. Entstehen wird ein serielles Etwas, das regelmäßig Besucher*innen einlädt, sich in eine Welt zwischen Fiktion und Realität zu begeben.

Der Eintritt ist frei.