Unser Schatz am Werdersee

In den Sommerferien lädt Romy Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren in ihre nachhaltige Kreativwerkstatt ein, wo nach Herzenslust gewerkelt und gespielt werden darf. Bei kleinen Erkundungstouren sammeln die Teilnehmer:innen kleine Naturschätze und verwandeln sie in individuelle Kunstwerke.

Der Workshop findet am 3. und 4. Juli jeweils von 10 bis 14 Uhr statt und kostet 60 Euro nach Anmeldung per E-Mail.