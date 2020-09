Zusammen mit dem BUND Bremen entdecken Ferienkinder von 6 bis 8 Jahren im Knoops Park seltene Bäume und nehmen am Baum-Quiz teil. Die Kinder finden ihren Lieblingsbaum und erfahren, was sie für ihn tun können, was er braucht und was im schadet.

Die Ferienbetreuung findet Montag bis Freitag statt und kostet 55 Euro nach Anmeldung.