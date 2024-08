Unsere große Welt

Spielerisch und fantasievoll entdecken 5- bis 7-jährige Teilnehmer:innen beim Singen und Tanzen ihre eigene Stimme, ihren Körper und ihre Gefühle. Sie tauchen ein in Lieder, verborgene Welten und Geschichten und begeben sich auf gemeinsame Abenteuer. In wöchentlichen Proben werden sie erfinderisch, singen, tanzen und entwickeln kleine Choreografien. Die gemeinsamen Proben werden zum Anlass für kreatives Spiel, Freude und Begegnung. Am Ende des Projekts zeigen sie Ausschnitte aus ihren gemeinsamen Proben im Theater im Volkshaus.

Das diesjährige Spielzeitthema der Tanz- und Theaterlabore lautet: "Übergänge: von hier nach da". Wir befinden uns immer im Jetzt, doch dieser Moment ist flüchtig. Was war vorher? Was kommt danach? Und was geschieht im Augenblick? Die Tanz- und TheaterLabore setzen sich auf vielfältige Weise mit dem Thema Übergänge auseinander. Dabei können Verwandlungen im Mittelpunkt stehen, das Stolpern und Aufmerksamwerden mit allen Sinnen, oder auch das Hinterfragen von Erwartungen, die möglicherweise erfüllt werden müssen.

Die Teilnahme am kreativen Kindertanz kostet 8 Euro pro Monat (Geschwisterkinder 5 Euro).

Für Fragen und Anmeldungen kann Farina Maletz kontaktiert werden: f.maletz@opuseinhundert.com, 0421-69697736

In den Ferien finden keine Proben statt.