Unsere Unterwasserwelt – von der Hunte bis zur Nordsee

Diese Führung speziell für Familien lädt dazu sein, das Leben unter der Oberfläche von Flüssen und Seen zu entdecken. Sie tauchen gemeinsam ab, nehmen heimische Fischarten genauer unter die Lupe und folgen dem Weg der Hunte bis zur Nordsee.

Die Kosten belaufen sich auf 2 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene zuzüglich Museumseintritt (Kinder 2 Euro, Erwachsene 6 Euro). Die Teilnahme ist für Kinder unter 7 Jahren kostenlos inklusive Eintritt. Eine Anmeldung wird nicht benötigt.