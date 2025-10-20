× Erweitern © Marianne Menke Feuerspuren

Wenn die Tage kürzer werden, nahen die Feuerspuren. Höchste Zeit, mit dem Bau von Lichtobjekten zu beginnen. Denn sobald an den Erzählstationen entlang der Lindenhofstraße Geschichten erklingen, glitzern und funkeln überall auf der Straße fantasievolle Lichtobjekte und lassen vertraute Ecken in neuem Licht erscheinen. Für alle, die sich an diesem Gesamtkunstwerk beteiligen möchten, gibt es eine Vielzahl von Angeboten für Kinder und Erwachsene.

In der zweiten Herbstferienwoche arbeiten Kinder ab 6 Jahren im Ferienprojekt des Kinderateliers daran, unsichtbare Wesen mit Ton, Holz und Farbe sichtbar zu machen. Das Ferienprojekt läuft täglich vom 20. bis zum 24. Oktober.

Um eine Anmeldung per E-Mail wird gebeten.