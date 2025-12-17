× Erweitern © Kerstin Holst (Kultur vor Ort) Werkschau Unsichtbares wird sichtbar, Atelierhaus Roter Hahn

Die Werkschau der Kinder- und Jugendgruppen dreht sich um nachtaktive Gröpelinger Wesen und Tiere, Wünsche, Gedanken und Kopfkino. Ein halbes Jahr künstlerisches Schaffen aus den Werkstätten zeigt, was Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren bildnerisch umzusetzen vermögen.

Beteiligte Kinder- und Jugendgruppen: Ganztagsschule an der Oslebshauser Heerstraße, die Neue Grundschule Gröpelingen mit den 2ten Jahrgängen, die Ohlenhof-Willkommensschule sowie die freien Kinder-Kunstwerkstätten von Kultur Vor Ort.

Die Ausstellung kann bis zum 27. März zu den Öffnungszeiten des Café Brand besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.