Unter Dampf und Segeln

Am Samstag vor Pfingsten bauen Kinder von 8 bis 11 Jahren ein Schiff aus Holz. Dabei lernen sie etwas über verschiedene Schiffe und Schifffahrt in Bremen und bauen ein kleines Schiffsmodell, das mit nach Hause genommen werden darf. Das Programm findet im historischen Bauernhaus Mittelsbüren statt. Hier erfahren die Kinder in authentischer Atmosphäre etwas über das Leben und Arbeiten auf dem Land, wie auch über die Flussfischerei und den Walfang der damaligen Bauern. Viele Bauernsöhne aus der Gegend von Mittelsbüren und umzu fuhren mit kleinen Schiffen auf Nordmeerjagd. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Veranstaltungsgebühr 5 Euro pro Kind, Erwachsene zahlen 6 Euro Eintritt, 4 Euro ermäßigt.