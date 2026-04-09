Unterwasser
Circusschule Jokes Kornstr. 315a, 28201 Bremen
Alle Kinder Zirkusschule präsentieren in der großen Jokes-Show ihre Kunststücke. Dieses Mal sind sie auf der Spur des verborgenen Zirkusschatzes.
Bitte Tickets online reservieren.
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