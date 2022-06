Unterwegs in Bremen

Jeden Tag, vom 18. Juli bis zum 22. Juli, entdecken und erforschen 6- bis 12-Jährige ein anderes Ziel. An einem Tag einem Tag geht’s in den Norden, am anderen in den Süden… Die Ziele werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt, könnten aber folgende sein: Universum Bremen, Bürgerpark, Kinderwildnis, Botanika oder Planetarium. Am letzten Tag bleiben die Kids im Bürgerhaus und erstellen sich ein kleines Erinnerungsbuch für ihre Erlebniswoche.

Kosten: 60 Euro

Um eine Anmeldung wird gebeten.