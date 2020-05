Unterwegs mit Kaninchen

Kinder ab 10 Jahren lauschen Autor Benjamin Tienti, der aus seinem Kinderbuch im Rahmen der NDR/SWR-Aktion "Live gelesen mit" vorliest. Bis Pfingsten lesen Autorïnnen Kindern aus ihren eigenen Büchern in ihren privaten Wohnzimmern per Livestream vor. Die Lesestunden finden immer dienstags und donnerstags statt.

Über das Buch: Andrea lebt, seit seine Mutter weggegangen ist, mit seinem Vater und dem Kaninchen Maikel allein. Dies ändert sich als eines Tages eine syrische Frau und ihre Tochter Fidaa bei ihnen vorübergehend einzieht. Andrea, der seine Ruhe und seinen Platz braucht, gefällt dies überhaupt nicht. Zudem ist Fidaa unfreundlich und lässt tatsächlich das Kaninchen fallen, sodass es sich seine Pfote bricht. Für Andrea ist es unvorstellbar, dass der Arzt Maikel einschläfern lassen will. Deshalb schnappt Andrea sich sein Kaninchen und macht sich auf den Weg zu seiner Mutter nach Süddeutschland. Doch dann taucht plötzlich Fidaa im Zug auf.

Hier geht es zur Lesung

Kinder können ihre eigenen Fragen an die Autorïnnen an die E-Mail-Adresse kindernetz@swr.de schicken, mit etwas Glück werden sie direkt im Livestream beantwortet!

Benjamin Tienti war als Erzieher in Wohngruppen und Schulen tätig und veröffentliche unter Pseudonym Kurzgeschichten in Punkmagazinen. Aktuell verdient er sich als Schriftsteller tätig und arbeitet an einer Schule in Neukölln. „Salon Salami“ ist seine erste Veröffentlichung in einem Kinderbuchverlag.