„Erkläre es mir und ich werde es vergessen. Zeige es mir und ich werde mich erinnern. Lass es mich selber tun und ich werde es verstehen.“ Was schon der alte Konfuzius wusste, wird im Universum Bremen erfahrbar.

Mit einer Sonderausstellung zum Wissensgebiet Kosmos lädt das Universum Bremen Raumfahrt­begeisterte zu neuen „AHA-Erlebnissen“ ein. Bis zum 1. September 2021 beschäftigt sich die Ausstellung „Up to Space – Raumfahrt im Universum“ mit der Frage „Möchte ich ins Weltall reisen?“

Besucherinnen und Besucher werden kurzerhand zum Astronaut oder zur Astronautin und begeben sich auf einen Ausflug ins All. Auf weitläufigem Gelände und in offen gehaltenen Ausstellungs­räumen lässt sich die Faszination Weltraum mit ausreichend Abstand entdecken.

In der Ausstellung lernen kleine und große Gäste anhand interaktiver Exponate, Augmented-Reality-Animationen und originaler Objekte den Alltag von Astronautinnen und Astronauten kennen, erkunden Raketentechnik und staunen über kosmische Phänomene. Sie können zum Beispiel in einer optisch rotierenden Röhre die im All vorhandene Orientierungslosigkeit erleben oder sich mithilfe eines Greenscreens in Sekundenschnelle auf die Internationale Raumstation ISS teleportieren. Die ISS umkreist mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Stunden­kilometern in einer Höhe von rund 400 Kilometern 16 mal täglich die Erde und ist zeitweise sogar mit bloßem Auge zu sehen.

Die Tickets (bis 6 Jahre kostenlos, Kinder 9,90, Erw. 14 Euro) können hier gebucht werden.