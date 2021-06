Upcycling Garden

Im Familien-Workshop auf dem Theatervorplatz erfahren Kinder und Eltern unter freiem Himmel, wie man auch auf kleinsten Flächen Gemüse oder Kräuter anbauen und Verpackungen zu Minigewächshäusern oder Anzuchtkästen für Pflanzen neu verwenden kann. Es werden unterschiedliche Pflanzmöglichkeiten ausprobiert und Hochbeete aus Gemüsekisten gestaltet.

Außerdem zeigt Jonte Mai in ihrer offenen Werkstatt, wie man einen alten Kaugummiautomaten in einen Bienenfutterspender umbaut.

Die Anmeldung zur kostenlosen Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der KlimaWerkStadt erfolgt einfach per E-Mail an theaterpaedagogik@theaterbremen.de oder am 12.6. direkt vor Ort