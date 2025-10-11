Upcycling mit Tetrapacks

bis

WUPP-Naturerlebnisgelände am Hagenweg Fleetstr. 58, 28219 Bremen

Wenn sich draußen die Blätter verfärben und die Tage kürzer werden, beginnt die Herbstzeit mit seinen bunten Farben. Wie jedes Jahr in der Oktoberzeit hüllt sich der Himmel beim Laternenlaufen in ein Lichtermeer aus Farben und bunten Fabelwesen. Im Workshop zaubern Familien aus leeren Tetrapacks tolle Laternen, die sie mit ihren Bastelideen zum Leuchten bringen. Bitte eine leere saubere Milch- oder Safttüte mitbringen.

Der Workshop kostet 5 Euro. Anmeldungen sind telefonisch und per E-Mail möglich.

Info

WUPP-Naturerlebnisgelände am Hagenweg Fleetstr. 58, 28219 Bremen
Kreatives
01578-8651288
bis
