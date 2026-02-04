Upcycling-Osterwerkstatt

Klimazone Findorff Münchener Str. 146, 28215 Bremen

Romy ist mit ihrer Werk.Neu.Stadt auf Tour und lädt Kinder und Erwachsene ein, mit ihr zusammen nachhaltig zu malen, stempeln, weben, kleben, schneiden, falten schleifen... Dabei entsteht allerlei Schönes und Praktisches rund um das Thema Frühling und Ostern aus Naturmaterialien und Reststoffen.

Die Teilnahme ist kostenfrei, fürs Material sind kleine Spenden willkommen.

