Upcycling-Schultüten

Aus dem, was die Materialsammlung der Klimawerkstadt so hergibt, basteln Kids ab fünf Jahren mit ihrer Begleitung zusammen ihre ganz persönliche, eigene, schönste und nachhaltigste Schultüte der Welt. Und das Beste daran ist, daß es dieses Exemplar nur einmal gibt, denn es gibt sie nirgends zu kaufen. Für die Teilnahme wird eine Spende in Höhe von 5 Euro empfohlen, eine Anmeldung bis zum 5. August ist erforderlich unter umweltbildung@lucie-bremen.de