Kreativzeit für Schulkinder

© Romy Hauptreif Upcycling, Werk.Neu.Stadt

Jeden Donnerstag treffen sich Kinder ab 6 Jahre in der Kreativwerkstatt von Romy, um nachhaltig zu malen, stempeln, weben, kleben, schneiden, falten schleifen... Dabei entsteht jede Woche mit viel Fantasie und Spaß allerlei Schönes und Praktisches aus Naturmaterialien und Reststoffen, altersgerecht und passend zur Jahreszeit.

Die Teilnahme kostet 15 Euro/Termin oder 50 Euro/Monat (Geschwisterrabatt möglich).

Bitte per E-Mail anmelden.

Upcycling für Kinder und Erwachsene findet freitags statt. Und in der Kreativen Stunde am Samstag kommen Kinder mit oder ohne Eltern zum Basteln vorbei.