Urban Gardening & Upcycling Werkstatt

Mit dem Urban Gardening, dem Gärtnern in der Stadt, haben Teilnehmer:innen ab 10 Jahren die Möglichkeit, die Natur zurück in die Stadt zu holen. Es werden Hochbeete bepflanzt und außerdem wird ein Upcycling-Workshop veranstaltet. Das kostenlose Angebot findet in Kooperation mit dem Energiespar- und Klimaschutzprojekt für Jugendfreizeiteinrichtungen "Ener:freizi" statt.

Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte telefonisch, unter sasu-oberneuland@gmx.de oder direkt im Büro des Jugendzentrums an.