Im Ferienkurs vom Paula Modersohn Becker Museum begeben sich Kinder zwischen 8 und 12 Jahren am 24. und 25.8. auf eine zeichnerische Entdeckungstour durch Bremen.

Paula Modersohn-Becker reiste viermal nach Paris. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren der Zeichenstift und Wörter die einzigen Möglichkeiten, Eindrücke einer Stadt festzuhalten. Genutzt hat die junge Malerin beides, sie hat viele Briefe und Tagebuch geschrieben und in kurzen Zeichnungen festgehalten, was ihr in Paris um 1900 ins Auge gefallen ist.

Heute erlebt das Stadtskizzieren oder „Urban Sketching“ eine Renaissance. Christine Holzner-Rabe gibt den teilnehmenden Kinder hilfreiche Tipps und Tricks.

Die Teilnahme am zweitägigen Ferienkurs kostet 45 Euro inkl. Material nach Anmeldung bis zum 13. August 2021 per E-Mail.