Urban Styles Lab: Roots & Routes
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Residance Quartier Ludwigshafener Str. 2b, 28325 Bremen
© Marianne Menke
Urban Styles Lab, Residance
Nach den Herbstferien startet das neue Tanzprojekt, in dem sich Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren zusammen mit Tänzer Barry Donkor und Tänzerin Angelina Kinstler mit HipHop und Breaking auseinandersetzen.
Zu dem „Urban Styles Lab“ gehört ein „Contemporary Movement Lab“ zu zeitgenössischem Tanz, das ab Februar 2027 zusammen mit der Oberschule an der Koblenzer Straße umgesetzt wird.
© Marianne Menke
Urban Styles Lab, Residance
Zwei Gruppen erforschen in ihren jeweiligen "Labs", woher ihre Bewegungsform kommt und was sie ihnen heute zu sagen hat. Ein „Lab“ – kurz für Labor – beschreibt einen Raum, in dem etwas ausprobiert, hinterfragt und entwickelt wird: ohne festgelegtes Ergebnis am Anfang, mit echter künstlerischer Neugier als Haltung. Hier dürfen Dinge schiefgehen, Ideen werden getestet, verworfen, weiterentwickelt.
Es gibt kein fertiges Konzept, die Teilnehmer:innen aus beiden Gruppen entwickeln eigene Choreografien und bringen sie zum Abschluss des Projektes gemeinsam auf die Bühne. HipHop, Breaking und zeitgenössischer Tanz stehen oft in einem hierarchischen oder voneinander getrennten Verhältnis: unterschiedliche Institutionen, Zugänge und Prestige-Zuschreibungen. Dieses Projekt will den Wert beider Tanzrichtungen sichtbar machen und Hierarchien hinterfragen.
Das Projekt läuft bis Mai 2027, immer montags, kostenfrei und ohne Anmeldung.