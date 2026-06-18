Urgeschichte für Familien

Diese familienfreundliche Radtour führt zu vier spannenden Stationen rund um Wildeshausen und bietet Einblicke in mehrere Jahrtausende der Urgeschichte. Monumente aus der Bauern-Steinzeit, der Bronze- und der Eisenzeit veranschaulichen das Leben der frühen Bewohner in dieser Landschaft. Unterwegs ist Zeit für ein selbst mitgebrachtes Picknick eingeplant. Die gesamte Route ist so flach und sicher gestaltet, dass sie auch mit Fahrradanhängern und Kinderrädern gut zu bewältigen ist.

Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person und für Familien wird eine Gruppenkarte für 35 Euro angeboten. Interessierte melden sich bitte bis zum 19. Juli an.