Urlaub im Sasu

Teilnehmer:innen ab 10 Jahren chillen und überlegen, was man im Sasu gestalten kann. Dabei richtet sich alles nach den Wünschen der Kinder und Jugendlichen. Am Donnerstag lassen sie die Zeit mit Stockbrot und Werwolfspielen am Lagerfeuer ausklingen.

Das zweitägige Angebot findet am 30. März und 1. April statt. Es startet jeweils um 15 Uhr. Am Dienstag endet es um 21 Uhr und am Donnerstag je nach Alter um 22 Uhr beziehungsweise um 0 Uhr.

Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro. Bei Interesse bitte telefonisch, per E-Mail oder im Büro anmelden.