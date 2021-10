× Erweitern Urmel aus dem Eis, Weyher Theater

In der Komödie mit Musik reisen große und kleine Kinder auf die paradiesische Insel Titiwu und begegnen dort den witzigen Tieren aus Max Kruses weltberühmter Kinderbuchreihe.

Professor Habakuk Tibatong bemüht sich dort schon seit vielen Jahren, die Existenz eines Urzeit-Wesens zu beweisen, an das außer ihm keiner so richtig glauben will: Das Urmel. Als eines Tages ein Eisberg mit einem überdimensionalen Ei angespült wird, sieht er seine große Stunde gekommen…

Wenn Ping Pinguin, der kein „sch“ sprechen kann, verzweifelt nach einer „Mupfel“ sucht, ist das für Kinder und Erwachsene bis heute ein märchenhafter Spaß. Die Fassung von Frank Pinkus mit den eingängigen Songs von Ines Lange und Jan-Henning Preuße war 2003 schon einmal ein Hit im Weyher Theater und sollte eigentlich im Winter 2020 erneut Premiere feiern - jetzt ist es endlich so weit!

Die Aufführung in zwei Akten dauert 1,5 Stunden inklusive Pause.