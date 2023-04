× Erweitern © Max Kruse/Thienemann Urmel aus dem Eis

Die spannenden Abenteuer des fröhlichen Urzeitwesens und seiner Freunde auf der Insel Titiwu begeistern Kinder seit über 50 Jahren. Susanne Lütje und Anne X. Weber vom Jungen Theater Bonn haben den zeitlosesten Kinderbuchklassiker von Max Kruse zu einem lustigen Bühnenstück für Publikum ab 5 Jahren gemacht.

Zur Zeit der Dinosaurier legt Mutter Urmel ein Ei. Doch dann bricht eine Eiszeit herein, das Ei wird von Schnee bedeckt, eingefroren und hält einen langen Winterschlaf. Viele Jahre später muss der berühmte Naturkundeprofessor Habakuk Tibatong mit Tim Tintenklecks, einem Waisenjungen, und seinem sprechenden Hausschwein Wutzauf eine kleine Insel flüchten, um dem Neid seiner Kollegen zu entgehen – denn dem Professor ist es gelungen, Tieren das Sprechen beizubringen. Eines Tages wird am Strand von Titiwu ein Eisberg angeschwemmt, in dem sich ein Ei befindet. Der Professor und seine Freunde brüten es aus – und nach einiger Zeit, schlüpft Urmel heraus – keck, vorlaut und liebenswert. Damit beginnen die Abenteuer aber erst so richtig…

Die Tickets können ab 16,35 Euro auf der Webseite der Seebühne reserviert werden.