Urteil: Unrecht

Erstmals öffnen sich am heutigen Tag des offenen Denkmals Türe und Tore zahlreicher Denkmale digital. Von Videoführungen und Fotostrecken über Podcasts bis zu spektakulären Drohnenaufnahmen: Um den Tag des offenen Denkmals in Pandemiezeiten stattfinden zu lassen, produzierten Denkmaleigentümer, Denkmalämter, Vereine, städtische Einrichtungen und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz digitale Denkmalformate.

Im Gerichtssaal im Europäischen Hansemuseum in Lübeck inszeniert eine Gruppe von Schülerïnnen des Trave-Gymnasiums per Live-Stream den Prozess gegen die zum Teil minderjährigen NS-Gegner aus dem politischen Widerstand, die 1936 im Lübecker Gericht des Hochverrats angeklagt wurden. In der Inszenierung sind alle beteiligten Instanzen der Unrechtsjustiz am authentischen Schauplatz zu sehen.

Hier geht es zum Live-Stream