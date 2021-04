Völlig Kille! - Alles übers Kitzeln

Ryke und Lasse von der Sendung Kakadu für Frühaufsteher wollen alles übers Kitzeln wissen und es wird drauflosgekitzelt. Wenn da nur nicht die Tatsache wäre, dass die beiden über eine Leitung verbunden sind. Dann bleibt es eben beim Experiment am eigenen Körper. Aber warum tut sich da nichts? Natürlich kann man sich nicht selber kitzeln. Der Arzt Peter Schmidt aus Düsseldorf erklärt in der Sendung, warum das so ist und warum wir überhaupt kitzlig sind. Das Kitzeln ist nämlich eine ganz schön schlaue Funktion unseres Körpers, die früher einmal echt wichtig für uns war.