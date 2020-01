× Erweitern © andreas-luebberstedt.de Väter heute

Fotograf Andreas Lübebrstedt und das Hamburger Netzwerk Väter e.V. haben die Ausstellung entwickelt, die sicht- und erlebbar macht, wie Männer heute ihre Rolle in der Familie verstehen und leben. Seit 2014 ist sie auf Wanderschaft in Deutschland und nun auch in Bremen zu sehen.

Für die Ausstellung wurden sechs Väter mit Kindern im Alter von 2 Monaten bis 8 Jahren interviewt und fotografisch begleitet. Die Väter unterscheiden sich hinsichtlich ihrer biografischen und kulturellen Hintergründe ebenso wie in der Ausgestaltung ihres Väterseins. Jedem Vater und seinen Kindern ist eine eigene Ausstellungssäule gewidmet.

Die Normalität von Vätern in der Erziehung zu verdeutlichen, Klischees zu hinterfragen und andere Väter zu ermutigen und zu bestärken, ihre Vaterschaft lebendig und aktiv auszugestalten, ist Ziel der Wanderausstellung.

Zu sehen ist die Ausstellung für Väter, Familien, Fachkräfte und andere Interessierte bis zum 27. März 2020., Mo und Mi von 10 bis 14, Sa 11 bis 16 Uhr und für Gruppen nach Vereinbarung. Der Eintritt ist frei.