Vahrer Naturforschungskiste: Natur unter der Lupe

Kreativ sein, lesen, entdecken und spielen. Nach einer spannenden Geschichte über klitzekleine Lebewesen gehen Entdecker:innen ab 6 Jahren mit Lupengläsern und dem Mikroskop an den Vahrer See. Bitte Klamotten für draußen Mitbringen. Ein Angebot in Kooperation mit dem Klimaladen Vahr.

Anmeldungen nimmt die Stadtbibliothek wahlweise telefonisch oder per E-Mail entgegen.