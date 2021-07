× Erweitern © BZ Vahr Vahrinale

Umsonst und draußen: Das beliebte Feriencamp am Vahrer See hält vom 22. bis zum 28. Juli jeden Tag Kreativangebote, Workshops, Musik, Theater und mehr für Kinder und Jugendliche bereit.

Dann wird die Wiese vor dem Vahrer See zu einem großen Outdoor-Spielplatz mit jeder Menge Programm unter freiem Himmel. In Kreativangeboten und Workshops werden die Kinder und Jugendlichen handwerklich aktiv und bauen ein Insektenhotel, lernen Siebdruck oder fertigen praktische Pflanzkästen an. In der Upcycling-Werkstatt können sie Batik-Unikate kreieren, bunte Freundschaftsbänder knüpfen oder zusammen mit einem Künstler und anderen Kindern und Jugendlichen an einem riesigen Bild für den Bauzaun malen.

Beim Training mit Torwandschießen treffen Fußballfans am 28.7. von 14 bis 18 Uhr sogar auf Werder-Legende Ailton teilzunehmen.

Wer es lieber musikalisch mag, kann täglich von 15 bis 16:30 Uhr zur Free Jam Session mit Malik und Schwester „N“ am Open Mic sein Können zum Besten geben und das Publikum für sich gewinnen. Und bei den fröhlichen Kinderliedern von Matt & Basti kommen alle in Bewegung.

Dazu gibt es an jedem Tag akrobatische Auftritte der Zirkusgruppe LahriVahri, Kinderschminken, Drohnenflüge mit dem Digital Impact Lab, Theater und Film, Fußball, eine Chillout-Lounge und vieles mehr.

