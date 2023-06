VahrVision: Nixxx von Bedeutung

Das Theaterensemble „The Next Generation“ und Schüler:innen aus der Vahr präsentieren Theater und Musik. „The Next Generation“ ist ein Jugend- und Sozialprojekt für junge Menschen ab 18 Jahren, das die Perspektiven für die teilnehmenden Jugendlichen stärken soll und gemeinsam das Theaterstück „Nixxx von Bedeutung“ mit Tanz, Theater, Musik, Medien und Kostümen erarbeitet hat.

Zum Inhalt: Wir befinden uns im Jahre 2050. Immer mehr Konsum macht unsere Leben einfacher, doch der Sinn und die Frage, ob jemand wirklich noch gebraucht wird, wird immer drastischer. Neben der Völlerei nimmt auch die Leere in den Menschen zu, und die Angst steigt, dass bald keiner mehr von uns da sein wird. Die Schulklasse des Bürgerzentrums Neue Vahr findet auf einmal einen Tatort, der ihr Leben und die Routine und ihren Glauben infrage stellt. Schafft die Klasse es diesen Tatort für sich aufzulösen und ihren Sinn in dem Tatort zu sehen, oder verfällt die Klasse in das gleiche Dilemma wie im Buch von Janne Teller „Nichts, was im Leben wichtig ist“?

Besucher:innen können sich zur Premiere außerdem auf Theater, Plastiken und Werke des Gesundheits- und Sozialprojekts „VahrSchule des Lebens“ freuen, das in Kooperation mit dem Bürgerzentrum Neue Vahr e.V., der Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee und dem Verband der Ersatzklassen e.V. (vdek) entstanden ist.

Die siebten Klassen der Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee führen zwischen 17 und 18 Uhr im Rahmen einer Werkstattaufführung ihre eigenen inszenierten Szenen auf.

Zudem werden die Bands des 9. und 10. Jahrgangs der KSA an diesem Abend für musikalische Unterhaltung sorgen