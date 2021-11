× Erweitern © Dominik Gruss Van Gogh – The Immersive Experience

Die Gemälde des niederländischen Malers werden in einem Multimedia-Spektakel mit Hilfe von aufwendigen Lichtinstallationen und Projektionen mehrfach vergrößert und an den Wänden der Präsentationsräume zum Leben erweckt. Meisterhafte Kunst trifft auf modernste Technik – eine Symbiose, die Van Goghs Genialität in ein neues Zeitalter tragen und unvergessen machen wird. Die Ausstellung läuft noch bis zum 27. Februar 2022.

Öffnungszeiten: Di / Mi / So: 10 - 18 Uhr, Do / Fr / Sa / Feiertage: 10 - 20 Uhr

Die Tickets kosten für Kinder und Jugendliche ab 11 Euro und für Erwachsene ab 20 Euro.