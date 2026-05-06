Vasen aus Wulsttechnik

In diesem zwei tägigen Workshop vom 7. - 8. November bauen Teilnehmer:innen ab 7 Jahre gemeinsam Vasen aus Ton und erkunden die Möglichkeiten der grundlegenden keramischen Aufbautechnik.

Auf Wunsch können die fertigen Stücke anschließend mit Engoben bemalt werden.

Eine Anmeldung ist über die Webseite des Veranstalters oder per E-Mail möglich. Der Preis geht nach einem solidarischen Preissystem und liegt zwischen 70 und 90 Euro.