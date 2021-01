Vater hoch vier

Der KiKA hat heute eine dänische Komödie für die ganze Familie im Programm:

Der neue Chef entlässt den alleinerziehenden Vater, "Pa", weil er ihm nicht jugendlich und humorvoll nicht genug ist. Pas Situation wird durch seine Kinder nicht erleichtert. Sein jüngster Sohn Per druckt am Computer Geld aus, weil er etwas anderes als Hafergrütze zum Frühstück essen will. In der Schule organisiert seine Tochter Mie einen Talentwettbewerb, der von einem Schulbully sabotiert wird. Die ältere Tochter Søs erlebt ihre erste Liebe und Musikfreak Ole nervt alle mit seinem pausenlosen Gitarrenspiel. Aber eins ist klar: Pa gibt niemals auf. Im Internet entdecken die vier Kinder eine Jobanzeige von Pas alten Firma, die genau seinen Job beschreibt. Die Firma sucht jemand, der Sinn für Humor hat, jugendlich ist und sich mit Computern auskennt. Natürlich trifft keine der drei Qualitäten auf Pa zu. Die Kinder beschließen, ihren Vater in einer Hau-Ruck-Aktion "umzuschulen".

Komödie, DK 2005, Regie: Claus Bjerre, mit: Niels Olsen (Vater), Kathrine Bremerskov Kaysen (Mie), Jakob Wilhjelm Poulsen (Ole), 90 Min.