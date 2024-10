Veganes Bergfrühstück im MIK

Das Museumscafé im MIK bietet regelmäßig ein leckeres veganes Sonntagsfrühstück an. Für die Frühstücksgäste gibt es ein Kombiticket: Frühstück mit ermäßigtem Eintritt in die Dauerausstellung. Um 11 Uhr findet jeweils ein Aktiv-Angebot für Kinder im Museum statt – so können Eltern in Ruhe frühstücken und der Nachwuchs begibt sich währenddessen mit den Museumspädagog:innen auf Entdeckungstour.

Eine frühzeitige Anmeldung ist erforderlich, spätestens Freitag 14 Uhr, info@mik-osnabrueck.de