Immer Anfang September erfreut der Vegesacker Markt mit seinen Attraktionen Familien aus der Region. Das traditionelle Volksfest präsentiert wieder über 100 Aussteller mit ihren Fahrgeschäften, Los- und Schießbuden, einem abwechslungsreichen, kulinarischem Angebot und Ausschankbetrieben.

Wie gewohnt wird der Markt mit dem beliebten Umzug eröffnet. Mehrere hundert Teilnehmer starten um ca. 17 Uhr am Kulturbahnhof. Von dort geht es zum Bürgerhaus, wo um etwa 18 Uhr die Ehrung der schönsten Umzugsgruppen mit Preisgeldern erfolgt. Es folgen die Eröffnungsansprachen mit Bonbonregen und Böllerschüssen.