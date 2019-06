©Stephan Walzl Jugendtheatertage 2019 - Hauptfoto

Das Jugendtheater Rollentausch und die Theater AG der IGS Kreyenbrück führen im Rahmen der Jugendtheatertage 2019 ein Theaterstück über Menschen am Rande der Gesellschaft auf.

Unvermittelt treffen sich 13 junge Menschen in einem Raum. Sie wissen nicht, wo sie sind, warum sie dort sind und wie sie wieder hinausgelangen können. Eine mysteriöse Kraft bestimmt ihren Rhythmus, und zwei irreal erscheinende Gestalten greifen immer wieder in das Geschehen ein. In diesem Jahr beschäftigt sich das Jugendtheater Rollentausch mit der Lebenswelt von Menschen am Rand der Gesellschaft. Das Theaterstück ,verdammt!‘ knüpft inhaltlich an die letzte Produktion der Theatergruppe an und fragt sich, was passiert, wenn Menschen ihr Zuhause verlassen müssen, wenn es also keine Hope Street mehr für sie gibt. Was bringt sie z. B. in die Obdachlosigkeit oder ganz nach unten? Was macht dieses Leben mit ihnen und welche Perspektiven haben diejenigen, die am Rand der Gesellschaft leben? Die Assoziationen der Jugendlichen wurden ergänzt durch Hintergrundinformationen aus Filmen und Büchern (z. B. ,Christiane F‘, ,Fette Welt‘, ,Nachtasyl‘, ,Gegen den Hass‘), Radiosendungen und Alltagsbeobachtungen

Die Tickets sind für 4 Euro unter 0441-2225111 oder tickets.staatstheater.de erhältlich.