© Christian Volk Verflixt, verhext und weggezaubert - Marvin Ohmstedt

Hier geht so ziemlich alles drunter und drüber! Die Zaubergeister machen was sie wollen, mit dem Einkaufen klappt es auch nicht so wirklich und Münzen wandern aus dem einen, in den anderen Beutel. In der Zaubershow mit Marvin Ohmstedt werden die Kinder aktiv mit ins Geschehen einbezogen. Lustige Unterhaltung ist garantiert!

Der Eintritt kostet 3 Euro, nur nach telefonischer Anmeldung