Versöhnung im Alleingang

Die Privatschule Mentor setzt sich im Rahmen ihres 60-jährigen Bestehens mit der Vergangenheit ihres Standortes auseinander. Auf dem Gelände der ehemaligen Tirpitzkaserne werden heute neben der Privatschule Mentor auch Hilfsangebote für Senioren, Kinder und Jugendliche, mit und ohne psychischen Beeinträchtigungen gemacht.

Auf 14 Bannern zeigt der Journalist Helmut Dachale die Ereignisse rund um den 21. November 1945 auf dem Hof Kapelle im Blockland, an dem eine Großfamilie von zehn polnischen so genannten Zwangsarbeitern ausgelöscht wurde. Wilhelm Hamelmann, Schwiegersohn der Hauseltern, wird von vier Kugeln getroffen, überlebt jedoch und rettet sich zum Nachbarhof. Er besuchte die verurteilten Täter, setzt sich für sie ein und setzt so Zeichen der Versöhnung. Seine Erlebnisse hat er in dem Buch „Vergeben statt vergelten“ festgehalten.

Im Sinne der Erinnerungskultur fragt die Ausstellung, was die jungen Männer zu dieser brutalen Tat motivierte, die zu den sogenannten „displaced persons“, polnischen Zwangsarbeitern, zählten, die nach Kriegsende ohne Perspektive und Heimat in der Tirpitzkaserne hausten. Waren die Täter nicht auch Opfer? Wilhelm Hamelmann geht einen ungewöhnlichen Weg, mit diesen schrecklichen Geschehen umzugehen.