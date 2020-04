Vergessene Kinder: Kinder psychisch kranker Eltern

Im Online-Weiterbildungsseminar der Pädiko-Akademie für Erzieherïnnen und Pädagogïnnen geht es um die Frühförderung von Kita-Kindern, deren Eltern emotional oder psychisch beeinträchtigt sind. Die Kinder leiden meist stumm und zum Teil "ungesehen" vor sich hin. Sie sind oft in die Schwierigkeiten ihrer Eltern involviert und können ihr Leid und ihre Hilflosigkeit nicht verbal ausdrücken. Eine sichere Bindung an die Eltern und eine gesunde Entwicklung werden durch die Folgen der psychischen Krankheit der Eltern erschwert. Diese Situation stellt auch ihre Umgebung und Fachkräfte vor besondere Herausforderungen: Die Kinder benötigen besonderen Schutz, Möglichkeiten zur Steigerung ihrer Selbstwirksamkeit sowie Wertschätzung ihrer Umwelt. In diesem Seminar werden zusätzlich zu Hintergrundinformationen praxisnahe Fördervorschläge, Spiele und kreative Methoden vorgestellt.

Die Seminar-Inhalte:

Hintergrundinformationen zur Frühförderung Vergessener Kinder

Vermittlung von Kriterien zur Erkennung von Auffälligkeiten

Vermittlung von Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung

Beispiele aus der Praxis und Fördervorschläge

Spiele zur Förderung von Selbstwahrnehmung und -wirksamkeit

Lösungsorientierte Aktivitäten aus der Kunsttherapie

Zur Durchführung: Das Seminar wird online am Computer von zu Hause aus stattfinden. Die Teilnehmerïnnen bekommen vorher ein Skript, und ein vollständiges hinterher. Nach ihrer Anmeldung bekommen sie einen Link zum Online-Meeting und auch eine Einführung dazu von Pädiko. Gemeinsam werden Texte und Beispiele angesehen und besprochen. Außerdem wird zwischendurch auch praktisch mit Blei- und Buntstiften gearbeitet - und in der Zeit den Computer ausgeschaltet und uns zur verabredeten Zeit wieder zusammen gesetzt, um die Werke zu besprechen und Ideen zum Thema sammeln. Auf Abwechslung wird also geachtet.

Die Teilnahme kostet 115 Euro und wird online angemeldet.