Motorpark in den Ferien

Auch in den Osterferien geht's rund in Bremens rasantem Freizeitpark: Vom Verkehrstraining und Quad-Cross-Parcours mit motorbetriebenen Mini-Autos und Formel-1-Flitzern über Tischtennis, Kicker und Trampolin bis hin zum Minigolf bietet der Junior Motor Park in Woltmershausen jeden Samstag und Sonntag Spiel und Spaß für die ganze Familie und alle Altersklassen, in den Ferien auch donnerstags und freitags.

Auf die Kleinen warten Bobby-Cars und eine gut einsehbare Spielecke, während die Eltern auf überdachten Sonnenterrassen bei Snacks und Getränken entspannen. In den Ferien hat der Park immer Donnerstag bis Sonntag geöffnet, sonst an jedem Wochenende. Neben Kindergeburtstagen können hier auch die Großen feiern: mit DJ in der Partyhalle, bei der Wies'n-Gaudi im Oktober oder an Silvester. Infos und Buchung auf juniormotorpark.de oder unter 0421-541661

Verkehrstraining ab 4 bzw. 6 Jahre

Formel 1-Bahn ab 9 Jahre

Quad-Cross-Parcours ab 8 Jahre

Außerdem: 18-Loch Familien-Minigolfbahn, Partyhalle mit Musik, Trampolin, Tischtennis und Kicker.